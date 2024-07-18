Рух вантажівок у спеку: на Одещині діє заборона

Під колесами плавиться асфальт від спеки. Фото: з відкритих джерел

В умовах сильної спеки, яка призводить до нагрівання асфальту, в Одеській області обмежили рух важких вантажівок. Це має сприяти збереженню дорожнього покриття, яке під впливом високих температур та важкого транспорту швидко руйнується.

Про це на пресбрифінгу повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Обмеження руху вантажівок на Одещині

Місцеві компанії та фірми підтримали це рішення і не висловлювали жодних заперечень. Вони перейшли на нічний режим перевезень, що дозволяє їм виконувати свої завдання без додаткового навантаження на дорожнє покриття у денний час. Це допомогло задовольнити потреби портів та уникнути скарг від громадян.

Олег Кіпер про обмеження руху транспорту на Одещині. Фото: Новини.LIVE

"Вантажівкам з зерном, з щебням, які перевищують 25-30 тонн ми навіть заборонили їздити. Асфальт нагрівається вдень до +75°C. Ви знаєте, отут я вдячний, жодна компанія, жодна фірма не має ніяких питань. В тому році ми це практикували, у цьому році — повторили. Ми їм дали нічні пропуска, і вони вночі їздять, закривають всі питання, всі потреби портів, немає жодної скарги", — зазначив Олег Кіпер.

Які винятки з обмежень

Обмеження руху не застосовуються для транспортних засобів, які використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, військових вантажів, товарів подвійного призначення та майна для потреб оборони.

Нагадаємо, що обмеження руху діють для фур масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Їм заборонено їздити з 10:00 до 20:00 автомобільними дорогами державного значення.