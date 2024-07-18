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Из-за жары плавится асфальт — на Одесчине действует запрет на движение грузовиков

18 июля 2024 11:28
Верзилова Єлизавета - редактор
Движение грузовиков в жару: в Одесской области действует запрет
Под колесами плавится асфальт от жары. Фото: из открытых источников
Верзилова Єлизавета - редактор

В условиях сильной жары, приводящей к нагреву асфальта, в Одесской области ограничили движение тяжелых грузовиков. Это должно способствовать сохранению дорожного покрытия, которое под влиянием высоких температур и тяжелого транспорта быстро разрушается.

Об этом на прессбрифинге сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Местные компании и фирмы поддержали это решение и не высказывали никаких возражений. Они перешли на ночной режим перевозок, что позволяет им выполнять свои задачи без дополнительной погрузки на дорожное покрытие в дневное время. Это помогло удовлетворить потребности портов и избежать жалоб от граждан.

Олег Кипер о движении грузовиков
Олег Кипер об ограничении движения транспорта в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

"Грузовкам с зерном, с щебнем, которые превышают 25-30 тонн мы даже запретили ездить. Асфальт нагревается днем до +75°C. Вы знаете, здесь я благодарен, ни одна компания, ни одна фирма не имеет никаких вопросов. В том году мы это практиковали, в этом году — повторили. Мы им дали ночные пропуска, и они ночью ездят, закрывают все вопросы, все потребности портов, нет никакой жалобы" , — отметил Олег Кипер.

Какие исключения из ограничений

Ограничения движения не применяются для транспортных средств, которые используются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, перевозки опасных и скоропортящихся грузов, живых животных и птиц, военных грузов, товаров двойного назначения и имущества для нужд обороны.

Напомним, что ограничения движения действуют для фур массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Им запрещено ездить с 10:00 до 20:00 по автомобильным дорогам государственного значения.

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