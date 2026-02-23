У Миколаєві внаслідок вибуху поранено семеро поліцейських — подробиці

Місце, де стався вибух у Миколаєві. Фото: Facebook/ivan.vyhivskyi.npu

У Миколаєві стався вибух на території непрацюючої АЗС. Постраждали патрульні поліцейські, які приїхали на перезмінку.

Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський в понеділок, 23 лютого, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вибух у Миколаєві

Вибух пролунав ввечері 23 лютого о 18:10. Інцидент стався на території непрацюючої автозаправної станції, де припаркували автомобілі поліцейські, що прибули на перезмінку.

Повідомлення Івана Вигівського. Фото: скриншот

Відомо про сімох постраждалих правоохоронців. Двоє з них перебувають зараз у тяжкому стані. За їхні життя борються лікарі.

"Позавчора теракт проти поліцейських стався у Львові. Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави", — зазначив Вигівський.

Він наголосив, що інцидент розцінюють як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни.

Тертористичні акти в Україні

У Львові в ніч проти 22 лютого стався теракт. У центрі міста пролунали вибухи, внаслідок яких загинула поліцейська та постраждали щонайменше 25 людей. Підозрювану затримали. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент у Львові. Він зауважив, що розвідка має дані стосовно підготовки подібних терактів. Замішана у цьому Росія.

Крім того, затримали підозрюваного у вчиненні теракту в Одесі. Чоловік діяв за вказівкою куратора та за грошову винагороду заклав вибуховий пристрій в автомобілі. Внаслідок детонації постраждав чоловік, що перебував всередині машини.

Схожий випадок стався раніше й у Києві. Підозрюваного у вчиненні теракту поблизу будівлі СБУ затримали. Він заклав вибухівку в автомобілі, що був припаркований неподалік.