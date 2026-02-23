Семь патрульных пострадали из-за взрыва в Николаеве — что известно

Место, где произошел взрыв в Николаеве. Фото: Facebook/ivan.vyhivskyi.npu

В Николаеве в результате взрыва пострадали полицейские. Патрульные прибыли на смену и припарковали автомобили на территории неработающей АЗС.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский в понедельник, 23 февраля, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрыве в Николаеве

Взрыв прогремел вечером 23 февраля в 18:10. Инцидент произошел на территории неработающей автозаправочной станции, где припарковали автомобили полицейские, прибывшие на пересменку.

Сообщение Ивана Выговского. Фото: скриншот

Известно о семи пострадавших правоохранителях. Двое из них находятся сейчас в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи.

"Позавчера теракт против полицейских произошел во Львове. Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства", — отметил Выговский.

Он подчеркнул, что инцидент расценивают как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны.

Террористические акты в Украине

Во Львове в ночь на 22 февраля произошел теракт. В центре города прогремели взрывы, в результате которых погибла полицейская и пострадали по меньшей мере 25 человек. Подозреваемую задержали. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент во Львове. Он отметил, что разведка имеет данные о подготовке подобных терактов. Замешана в этом Россия.

Кроме того, задержали подозреваемого в совершении теракта в Одессе. Мужчина действовал по указанию куратора и за денежное вознаграждение заложил взрывное устройство в автомобиле. В результате детонации пострадал человек, находившийся внутри машины.

Похожий случай произошел ранее и в Киеве. Подозреваемого в совершении теракта возле здания СБУ задержали. Он заложил взрывчатку в автомобиле, который был припаркован неподалеку.