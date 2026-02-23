Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Семь патрульных пострадали из-за взрыва в Николаеве — что известно

Семь патрульных пострадали из-за взрыва в Николаеве — что известно

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 19:24
Семь патрульных пострадали из-за взрыва в Николаеве — что известно
Место, где произошел взрыв в Николаеве. Фото: Facebook/ivan.vyhivskyi.npu

В Николаеве в результате взрыва пострадали полицейские. Патрульные прибыли на смену и припарковали автомобили на территории неработающей АЗС.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский в понедельник, 23 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что известно о взрыве в Николаеве

Взрыв прогремел вечером 23 февраля в 18:10. Инцидент произошел на территории неработающей автозаправочной станции, где припарковали автомобили полицейские, прибывшие на пересменку.

Що відомо про вибух у Миколаєві, через який постраждали семеро поліцейських
Сообщение Ивана Выговского. Фото: скриншот

Известно о семи пострадавших правоохранителях. Двое из них находятся сейчас в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи.

"Позавчера теракт против полицейских произошел во Львове. Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства", — отметил Выговский.

Он подчеркнул, что инцидент расценивают как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны.

Террористические акты в Украине

Во Львове в ночь на 22 февраля произошел теракт. В центре города прогремели взрывы, в результате которых погибла полицейская и пострадали по меньшей мере 25 человек. Подозреваемую задержали. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент во Львове. Он отметил, что разведка имеет данные о подготовке подобных терактов. Замешана в этом Россия.

Кроме того, задержали подозреваемого в совершении теракта в Одессе. Мужчина действовал по указанию куратора и за денежное вознаграждение заложил взрывное устройство в автомобиле. В результате детонации пострадал человек, находившийся внутри машины.

Похожий случай произошел ранее и в Киеве. Подозреваемого в совершении теракта возле здания СБУ задержали. Он заложил взрывчатку в автомобиле, который был припаркован неподалеку.

Ваша пробная версия Premium закончилась

теракт взрыв полиция Николаев пострадавшие
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации