Семь патрульных пострадали из-за взрыва в Николаеве — что известно
В Николаеве в результате взрыва пострадали полицейские. Патрульные прибыли на смену и припарковали автомобили на территории неработающей АЗС.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский в понедельник, 23 февраля, передает Новини.LIVE.
Что известно о взрыве в Николаеве
Взрыв прогремел вечером 23 февраля в 18:10. Инцидент произошел на территории неработающей автозаправочной станции, где припарковали автомобили полицейские, прибывшие на пересменку.
Известно о семи пострадавших правоохранителях. Двое из них находятся сейчас в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи.
"Позавчера теракт против полицейских произошел во Львове. Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства", — отметил Выговский.
Он подчеркнул, что инцидент расценивают как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны.
Террористические акты в Украине
Во Львове в ночь на 22 февраля произошел теракт. В центре города прогремели взрывы, в результате которых погибла полицейская и пострадали по меньшей мере 25 человек. Подозреваемую задержали. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент во Львове. Он отметил, что разведка имеет данные о подготовке подобных терактов. Замешана в этом Россия.
Кроме того, задержали подозреваемого в совершении теракта в Одессе. Мужчина действовал по указанию куратора и за денежное вознаграждение заложил взрывное устройство в автомобиле. В результате детонации пострадал человек, находившийся внутри машины.
Похожий случай произошел ранее и в Киеве. Подозреваемого в совершении теракта возле здания СБУ задержали. Он заложил взрывчатку в автомобиле, который был припаркован неподалеку.
