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Черга в обидва боки — яка ситуація на кордонах з Одещиною станом на вечір

3 січня 2024 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черга в обидва боки — яка ситуація на кордонах з Одещиною станом на вечір
Затори на Паланці. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на вечір 3 січня на кордоні з Молдовою зафіксовані значні затори на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Крім того, під вечір червонішає дорога на виїзді з самої Одеси, тож варто заздалегідь продумати маршрут, зокрема, й на південь області.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі на дорозі до молдовського кордону дуже щільний трафік автівок у межах природного парку та перед самим КПП. Шлях до Паланки займає наразі 1 годину 17 хвилин, однак можуть бути затримки на кордоні через перевірку документів. Крім того, на вʼїзд в Україну спостерігається двокілометрова черга автівок у декілька рядів. 

Затори на Палаку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас незначні затори зафіксовані на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області біля Сарати та Ізмаїла. Також є ускладнення через затримку на молдавському кордоні. Подорож до дунайського кордону сьогодні триватиме 4 години 33 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на сьогодні, 3 січня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

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