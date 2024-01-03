Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Очередь в обе стороны — какая ситуация на границах с Одесчиной на вечер arrow

Очередь в обе стороны — какая ситуация на границах с Одесчиной на вечер

3 января 2024 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очередь в обе стороны — какая ситуация на границах с Одесчиной на вечер
Пробки на Паланке. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на вечер 3 января на границе с Молдовой зафиксированы значительные пробки на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Кроме того, к вечеру краснеет дорога на выезде из самой Одессы, поэтому стоит заранее продумать маршрут, в том числе и на юг области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

Сейчас на дороге к границе Молдовы очень плотный трафик автомобилей в пределах природного парка и перед самым КПП. Путь в Паланку занимает 1 час 17 минут, однако могут быть задержки на границе из-за проверки документов. Кроме того, на въезд в Украину наблюдается двухкилометровая очередь автомобилей в несколько рядов.

Пробки на Палаке. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время, незначительные пробки зафиксированы на международной трассе М-15 на юге Одесской области возле Сараты и Измаила. Также есть осложнения из-за задержки на молдавской границе. Путешествие на дунайскую границу сегодня будет длиться 4 часа 33 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, на сегодня, 3 января, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме