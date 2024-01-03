Очередь в обе стороны — какая ситуация на границах с Одесчиной на вечер

Пробки на Паланке. Фото: скриншот

По состоянию на вечер 3 января на границе с Молдовой зафиксированы значительные пробки на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Кроме того, к вечеру краснеет дорога на выезде из самой Одессы, поэтому стоит заранее продумать маршрут, в том числе и на юг области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас на дороге к границе Молдовы очень плотный трафик автомобилей в пределах природного парка и перед самым КПП. Путь в Паланку занимает 1 час 17 минут, однако могут быть задержки на границе из-за проверки документов. Кроме того, на въезд в Украину наблюдается двухкилометровая очередь автомобилей в несколько рядов.

Пробки на Палаке. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время, незначительные пробки зафиксированы на международной трассе М-15 на юге Одесской области возле Сараты и Измаила. Также есть осложнения из-за задержки на молдавской границе. Путешествие на дунайскую границу сегодня будет длиться 4 часа 33 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, на сегодня, 3 января, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.