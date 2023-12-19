Доведеться постояти у заторах — ситуація на кордонах з Одещиною сьогодні

Затори біля Паланки. Фото: скриншот

Станом на обід 19 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано затори у межах Маяк. Також спостерігається значне скупчення автівок біля Нижньодністровського природного парку.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є значний затор біля українського прикордонного пункту. Також є кілометрова тягнучка перед молдавським КПП. Найкоротша дорога до Паланки сьогодні становитиме 1 годину 19 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори лише біля Сарати, проте це не впливає на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 11 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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