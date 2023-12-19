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Доведеться постояти у заторах — ситуація на кордонах з Одещиною сьогодні

19 грудня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Доведеться постояти у заторах — ситуація на кордонах з Одещиною сьогодні
Затори біля Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на обід 19 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано затори у межах Маяк. Також спостерігається значне скупчення автівок біля Нижньодністровського природного парку. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є значний затор біля українського прикордонного пункту. Також є кілометрова тягнучка перед молдавським КПП. Найкоротша дорога до Паланки сьогодні становитиме 1 годину 19 хвилин. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори лише біля Сарати, проте це не впливає на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 11 хвилин. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, в Україні з'явився бюджетний електромобіль Toyota bZ3 з величезним запасом ходу. Вироблений в Китаї електричний седан Toyota bZ3 доступний в Україні завдяки сірому імпорту, так само як і популярний в нашій країні електричний кросовер Volkswagen ID.4. Електромобіль виробляється в кооперації з компанією BYD.

Раніше ми розповіли, що названі найнадійніші вживані автомобілі віком від 2 до 13 років. Німецькі експертний концерн TÜV Sud проаналізував дані техогляду 10 млн автомобілів, на основі чого склав рейтинг найнадійніших моделей машин. Актуальність дослідження полягає в тому, що середній вік автопарку в Німеччині досяг нового історичного максимуму — 10 років.

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