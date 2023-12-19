Придется постоять в пробках — ситуация на границах с Одесчиной сегодня

Пробки возле Паланки. Фото: скриншот

По состоянию на обед 19 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы пробки в пределах Маяк. Также наблюдается значительное скопление автомобилей возле Нижнеднестровского природного парка.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас есть значительная пробка возле украинского пограничного пункта. Также есть километровая тянучка перед молдавским КПП. Самая короткая дорога в Паланку сегодня составит 1 час 19 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки только возле Сараты, однако это не влияет на трафик. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 11 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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Напомним, в Украине появился бюджетный электромобиль Toyota bZ3 с огромным запасом хода. Произведенный в Китае электрический седан Toyota bZ3 доступен в Украине благодаря серому импорту, равно как и популярный в нашей стране электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Электромобиль производится в кооперации с компанией BYD.

Ранее мы рассказали, что названы самые надежные автомобили в возрасте от 2 до 13 лет. Немецкий экспертный концерн TÜV Sud проанализировал данные техосмотра 10 млн автомобилей, на основе чего составил рейтинг самых надежных моделей машин. Актуальность исследования состоит в том, что средний возраст автопарка в Германии достиг нового исторического максимума — 10 лет.