Черги на кордоні та затори на трасі Одеса-Рені

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: кадр з відео

Станом на вечір 9 лютого спостерігаються незначні затори на трасі Одеса-Рені у напрямку молдовського кордону. До Румунії сьогодні також можна дістатися без великих труднощів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску спостерігається не велика черга.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, чому прикордонники не мають права забороняти громадянину, який супроводжує недієздатну особу як опікун, виїжджати за кордон.

Також ми писали, що під час міжнародних рейсів провідники та прикордонники в поїздах Укрзалізниці перевіряють базові документи для виїзду за кордон, а в окремих випадках можуть попросити показати візу.

