Очереди на границе и пробки на трассе Одесса-Рени

Очереди к границам — что происходит на пунктах пропуска Одесчины
По состоянию на вечер 9 февраля наблюдаются незначительные пробки на трассе Одесса-Рени в направлении молдавской границы. В Румынию сегодня также можно добраться без больших трудностей.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на Паланке
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска наблюдается не большая очередь.
Пробки на Орловку
Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.
