Очереди на границе и пробки на трассе Одесса-Рени

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: кадр из видео

По состоянию на вечер 9 февраля наблюдаются незначительные пробки на трассе Одесса-Рени в направлении молдавской границы. В Румынию сегодня также можно добраться без больших трудностей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска наблюдается не большая очередь.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Старокозачьего. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, почему пограничники не имеют права запрещать гражданину, который сопровождает недееспособное лицо как опекун, выезжать за границу.

Также мы писали, что во время международных рейсов проводники и пограничники в поездах Укрзализныци проверяют базовые документы для выезда за границу, а в отдельных случаях могут попросить показать визу.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась