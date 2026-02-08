Видео
Главная Одесса Очереди к границам — что происходит на пунктах пропуска Одесчины

Очереди к границам — что происходит на пунктах пропуска Одесчины

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 17:17
Очереди на границе и пробки на трассе Одесса-Рени
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: кадр из видео

По состоянию на вечер 9 февраля наблюдаются незначительные пробки на трассе Одесса-Рени в направлении молдавской границы. В Румынию сегодня также можно добраться без больших трудностей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска наблюдается не большая очередь.

Черги до кордонів — що відбувається на пунктах пропуску Одещини - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps
Черги до кордонів — що відбувається на пунктах пропуску Одещини - фото 2
Пробки до Старокозачьего. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, почему пограничники не имеют права запрещать гражданину, который сопровождает недееспособное лицо как опекун, выезжать за границу.

Также мы писали, что во время международных рейсов проводники и пограничники в поездах Укрзализныци проверяют базовые документы для выезда за границу, а в отдельных случаях могут попросить показать визу.

Одесса Молдова Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
