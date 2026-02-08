Очереди на границе и пробки на трассе Одесса-Рени

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: кадр из видео

В воскресенье, 8 февраля, на трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области собираются очереди. Путешественникам в соседние страны придется задержаться на несколько часов для прохождения таможенного пункта.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой картографический веб-сервис Google Maps.

Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. по данным сервиса, путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.

Дорога к Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" сейчас перегружен фурами. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Пробки на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в Румынию

На паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча", что на границе с Румынией, время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также затруднено движение вблизи села Кринички, там ведутся ремонтные работы дорожного полотна.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот из Google Maps

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Пробки на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть". Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, путешественникам в Румынию кроме паспорта, документов на авто и страховки, теперь нужен и сертификат техобслуживания. В нем должно быть подтверждено, что машина исправна, соответствует экологическим нормам и безопасна для движения. Без этой справки въезд будет запрещен.

Также мы писали, что движение по автомобильным дорогам государственного значения в Одесской области не затруднено. Также коммунальщики восстановили проезд на трассе М-13 в направлении Кишинева, которую ранее перекрывали из-за непогоды.

