Главная Одесса Лед тает — в Одесской области открыли проезд трассой на Кишинев

Лед тает — в Одесской области открыли проезд трассой на Кишинев

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 12:28
В Одесской области возобновили движение по трассе М-13 на Кишинев
Коммунальщики убирают дороги. Фото иллюстративное: Служба восстановления и развития инфраструктуры

По состоянию на утро, 7 февраля, движение по автомобильным дорогам государственного значения в Одесской области не затруднено. Также коммунальщики восстановили проезд на трассе М-13 в направлении Кишинева, которую ранее перекрывали из-за непогоды.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Читайте также:

Каково состояние трасс в Одесской области

По их данным, проезд по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения в Одесской области обеспечен в штатном режиме. С прошлой ночи дорожные службы и подрядные организации патрулируют автодороги и обрабатывают их противогололедными материалами.

Погодные условия в регионе остаются сложными. По состоянию на 10:30 температура воздуха на юге области колеблется от -1 °С до +2 °С, в северных и центральных районах — от 0 °С до -2 °С. Местами фиксируют туман, что может снижать видимость на дорогах.

Дорога на Кишинев открыта

В то же время с 11:00 сняты временные ограничения движения на автомобильной дороге М-13 Кропивницкий — Платоново (на г. Кишинев) в Одесской области. Речь идет об участке с 157+052 по 254+068 километр.

Движение перекрывали из-за интенсивных осадков в виде дождя при минусовой температуре, что привело к образованию значительной гололедицы и создало опасность для участников дорожного движения. После стабилизации ситуации и обработки проезжей части ограничения отменили.

Водителей призывают быть внимательными за рулем, соблюдать безопасную скорость, дистанцию и не игнорировать ремни безопасности. Также просят отдавать приоритет спецтехнике, которая продолжает работать на автодорогах.

Напомним, трасса Одесса-Рени существенно перегружена в сторону границы с Молдовой и Румынией. Ситуацию осложняют туман и гололедица. Также мы писали, что из-за непогоды, сегодня, водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными, поскольку на дорогах и тротуарах возможно гололедица, людям советуют по возможности не выходить на улицу.

Одесса непогода дороги Одесская область Новости Одессы проезд
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
