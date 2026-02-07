На Одещині відновили рух трасою М-13 на Кишинів

Комунальники прибирають дороги. Фото ілюстративне: Служба відновлення та розвитку інфраструктури

Станом на ранок, 7 лютого, рух автомобільними дорогами державного значення в Одеській області не ускладнений. Також комунальники відновили проїзд на трасі М-13 у напрямку Кишинева, яку раніше перекривали через негоду.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Який стан трас на Одещині

За їхніми даними, проїзд автомобільними дорогами загального користування державного значення в Одеській області забезпечений у штатному режимі. З минулої ночі дорожні служби та підрядні організації патрулюють автошляхи та обробляють їх протиожеледними матеріалами.

Погодні умови в регіоні залишаються складними. Станом на 10:30 температура повітря на півдні області коливається від -1 °С до +2 °С, у північних і центральних районах — від 0°С до -2 °С. Місцями фіксують туман, що може знижувати видимість на дорогах.

Дорога на Кишинів відкрита

Водночас із 11:00 знято тимчасові обмеження руху на автомобільній дорозі М-13 Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів) в Одеській області. Йдеться про ділянку з 157+052 по 254+068 кілометр.

Рух перекривали через інтенсивні опади у вигляді дощу за мінусової температури, що призвело до утворення значної ожеледиці та створило небезпеку для учасників дорожнього руху. Після стабілізації ситуації та обробки проїзної частини обмеження скасували.

Водіїв закликають бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та не ігнорувати паски безпеки. Також просять надавати пріоритет спецтехніці, яка продовжує працювати на автошляхах.

Нагадаємо, траса Одеса-Рені суттєво перевантажена у бік кордону з Молдовою та Румунією. Ситуацію ускладнюють туман і ожеледиця. Також ми писали, що через негоду, сьогодні, водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними, оскільки на дорогах та тротуарах можливо ожеледиця, людям радять за можливості не виходити на вулицю.