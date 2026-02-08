Черги на кордоні та затори на трасі Одеса-Рені

Виїзд за кордон — ситуація на пропускних пунктах Одещини
У неділю, 8 лютого, на трасі Одеса-Рені спостерігаються локальні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області збираються черги. Мандрівникам до сусідніх країн доведеться затриматися на декілька годин для проходження митного пункту.
Про це інформують Новини.LIVE з посиланням картографічний вебсервіс Google Maps.
Затори до Молдови
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. за даними сервісу, подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.
Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"
Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі перевантажена фурами. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.
Затори до Румунії
На поромному переході пункту пропуску "Орлівка — Ісакча", що на кордоні з Румунією, час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також утруднений рух поблизу села Кринички, там ведуться ремонтні роботи дорожнього полотна.
Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"
На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.
Нагадаємо, мандрівникам до Румунії крім паспорта, документів на авто та страховки, тепер потрібен і сертифікат техобслуговування. У ньому має бути підтверджено, що машина справна, відповідає екологічним нормам і безпечна для руху. Без цієї довідки в’їзд буде заборонено.
Також ми писали, що рух автомобільними дорогами державного значення в Одеській області не ускладнений. Також комунальники відновили проїзд на трасі М-13 у напрямку Кишинева, яку раніше перекривали через негоду.
Читайте Новини.LIVE!