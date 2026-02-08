Черги на кордоні та затори на трасі Одеса-Рені

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: кадр з відео

У неділю, 8 лютого, на трасі Одеса-Рені спостерігаються локальні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області збираються черги. Мандрівникам до сусідніх країн доведеться затриматися на декілька годин для проходження митного пункту.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням картографічний вебсервіс Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. за даними сервісу, подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі перевантажена фурами. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Румунії

На поромному переході пункту пропуску "Орлівка — Ісакча", що на кордоні з Румунією, час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також утруднений рух поблизу села Кринички, там ведуться ремонтні роботи дорожнього полотна.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот з Google Maps

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешть". Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, мандрівникам до Румунії крім паспорта, документів на авто та страховки, тепер потрібен і сертифікат техобслуговування. У ньому має бути підтверджено, що машина справна, відповідає екологічним нормам і безпечна для руху. Без цієї довідки в’їзд буде заборонено.

Також ми писали, що рух автомобільними дорогами державного значення в Одеській області не ускладнений. Також комунальники відновили проїзд на трасі М-13 у напрямку Кишинева, яку раніше перекривали через негоду.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася