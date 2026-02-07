Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Увечері 7 лютого на трасі Одеса-Рені утворилися затори в напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Найскладніша ситуація біля Паланки і на під’їздах до пунктів пропуску, де водії змушені чекати годинами.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Затори до Паланки

Рух ускладнений у районі села Маяки, а також на під’їздах до пунктів пропуску в межах Нижньодністровського національного парку. Черги автомобілів на цих ділянках розтягнулися на кілька кілометрів.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Утруднений проїзд фіксують і на напрямку Старокозаче — Тудора. На мапах сервісів моніторингу руху ця ділянка позначена помаранчевим кольором, що свідчить про суттєві затримки при перетині кордону.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки та Рені

Затори спостерігаються й на трасі М-15 у напрямку Орлівки. Черги утворилися поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також безпосередньо перед пунктом пропуску. Водночас рух там збережений і повного блокування немає.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Інша ситуація на пункті пропуску Рені — Джюрджюлешть. Виїзд з України відбувається без черг, однак на в’їзді зафіксовано скупчення транспорту — ця ділянка на мапах позначена червоним кольором.

Крім інтенсивного трафіку, ситуацію ускладнюють погодні умови. Туман і місцями слизьке покриття дороги змушує водіїв знижувати швидкість і ще більше сповільнює рух.

Нагадаємо, комунальники відновили проїзд на трасі М-13 у напрямку Кишинева, яку раніше перекривали через негоду. На трассах міжнародного значення минулої ночі дорожні служби та підрядні організації патрулюють автошляхи та обробляють їх протиожеледними матеріалами.

Також ми писали, що на 8 лютого синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) для Одеси та області. Протягом дня очікується туман із видимістю 200-500 метрів, а також ожеледь і слизьке покриття доріг.

