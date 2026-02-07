Погода в Одесі 8 лютого — похмуро і плюсова температура

Туман і ожеледиця — завтра Одесу накриє небезпечна погода
У неділю, 8 лютого, в Одесі не очікують ані морозу, ані опадів, але погода буде вологою й похмурою. Температура триматиметься біля нуля, а через вітер і високу вологість відчуватиметься прохолодніше.
Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
У ніч на 8 лютого в Одесі буде близько 0 °C, за відчуттями — до -2 °C. Вітер північний, помірний, близько 5 м/с, вологість повітря висока — понад 90%.
Вранці температура підніметься до +1 °C, але комфортнішою погоду це не зробить — через сирість і вітер повітря відчуватиметься холодним. Опадів синоптики не прогнозують.
Удень стовпчики термометрів покажуть до +2 °C. Вітер залишиться помірним, небо — затягнутим хмарами, без дощу чи снігу.
Увечері температура знизиться до +1 °C, а відчуватиметься знову як -2 °C. Вітер посилиться до 7 м/с, тож на вулиці буде прохолодно, особливо біля моря.
Світловий день триватиме 10 годин — сонце зійде о 07:11, а зайде о 17:11.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Вночі без істотних опадів.
- Вранці та вдень невеликі опади.
- Місцями налипання мокрого снігу.
- Туман, ожеледь, ожеледиця.
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі -7...-2 °С, вдень від +3...-2 °С, на півночі до -5 °С.
- На автошляхах області ожеледиця, туман, видимість 200-500 м.
Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) для Одеси та області. Протягом дня очікується туман із видимістю 200–500 метрів, а також ожеледь і слизьке покриття доріг.
Нагадаємо, 8 лютого, через вплив атмосферних фронтів з півдня по всій території України пройдуть опади у вигляді снігу, а на півдні та у центрі з дощем: очікується ожеледь, налипання мокрого снігу. Крім того, потепління та волога погода будуть сприяти утворенню туманів по всій країні з видимостю до 300-500 метрів і нижче.
