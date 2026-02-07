Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Туман и гололедица — завтра Одессу накроет опасная погода

Туман и гололедица — завтра Одессу накроет опасная погода

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 16:30
Погода в Одессе 8 февраля - пасмурно и плюсовая температура
Девушка разговаривает по телефону. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 8 февраля, в Одессе не ожидают ни мороза, ни осадков, но погода будет влажной и пасмурной. Температура будет держаться около нуля, а из-за ветра и высокой влажности будет ощущаться прохладнее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

В ночь на 8 февраля в Одессе будет около 0 °C, по ощущениям — до -2 °C. Ветер северный, умеренный, около 5 м/с, влажность воздуха высокая — более 90%.

Утром температура поднимется до +1 °C, но комфортнее погоду это не сделает — из-за сырости и ветра воздух будет ощущаться холодным. Осадков синоптики не прогнозируют.

Днем столбики термометров покажут до +2 °C. Ветер останется умеренным, небо — затянутым облаками, без дождя или снега.

Вечером температура снизится до +1 °C, а будет ощущаться снова как -2 °C. Ветер усилится до 7 м/с, поэтому на улице будет прохладно, особенно у моря.

Световой день продлится 10 часов — солнце взойдет в 07:11, а зайдет в 17:11.

Погода в Одесі - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно, облачно.
  • Ночью без существенных осадков.
  • Утром и днем небольшие осадки.
  • Местами налипание мокрого снега.
  • Туман, гололед, гололедица.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью -7...-2 °С, днем от +3...-2 °С, на севере до -5 °С.
  • На автодорогах области гололедица, туман, видимость 200-500 м.
Погода в Одесі - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) для Одессы и области. В течение дня ожидается туман с видимостью 200-500 метров, а также гололед и скользкое покрытие дорог.

Напомним, 8 февраля, из-за влияния атмосферных фронтов с юга по всей территории Украины пройдут осадки в виде снега, а на юге и в центре с дождем: ожидается гололед, налипание мокрого снега. Кроме того, потепление и влажная погода будут способствовать образованию туманов по всей стране с видимостью до 300-500 метров и ниже.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации