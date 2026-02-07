Погода в Одессе 8 февраля - пасмурно и плюсовая температура

Девушка разговаривает по телефону. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 8 февраля, в Одессе не ожидают ни мороза, ни осадков, но погода будет влажной и пасмурной. Температура будет держаться около нуля, а из-за ветра и высокой влажности будет ощущаться прохладнее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В ночь на 8 февраля в Одессе будет около 0 °C, по ощущениям — до -2 °C. Ветер северный, умеренный, около 5 м/с, влажность воздуха высокая — более 90%.

Утром температура поднимется до +1 °C, но комфортнее погоду это не сделает — из-за сырости и ветра воздух будет ощущаться холодным. Осадков синоптики не прогнозируют.

Днем столбики термометров покажут до +2 °C. Ветер останется умеренным, небо — затянутым облаками, без дождя или снега.

Вечером температура снизится до +1 °C, а будет ощущаться снова как -2 °C. Ветер усилится до 7 м/с, поэтому на улице будет прохладно, особенно у моря.

Световой день продлится 10 часов — солнце взойдет в 07:11, а зайдет в 17:11.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

Облачно, облачно.

Ночью без существенных осадков.

Утром и днем небольшие осадки.

Местами налипание мокрого снега.

Туман, гололед, гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью -7...-2 °С, днем от +3...-2 °С, на севере до -5 °С.

На автодорогах области гололедица, туман, видимость 200-500 м.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) для Одессы и области. В течение дня ожидается туман с видимостью 200-500 метров, а также гололед и скользкое покрытие дорог.

Напомним, 8 февраля, из-за влияния атмосферных фронтов с юга по всей территории Украины пройдут осадки в виде снега, а на юге и в центре с дождем: ожидается гололед, налипание мокрого снега. Кроме того, потепление и влажная погода будут способствовать образованию туманов по всей стране с видимостью до 300-500 метров и ниже.

