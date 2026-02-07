Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе

Выезд в Молдову затруднен — ситуация на трассе Одесса-Рени
Вечером 7 февраля на трассе Одесса-Рени образовались пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Самая сложная ситуация возле Паланки и на подъездах к пунктам пропуска, где водители вынуждены ждать часами.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.
Пробки к Паланке
Движение затруднено в районе села Маяки, а также на подъездах к пунктам пропуска в пределах Нижнеднестровского национального парка. Очереди автомобилей на этих участках растянулись на несколько километров.
Затрудненный проезд фиксируют и на направлении Старокозачье — Тудора. На картах сервисов мониторинга движения этот участок обозначен оранжевым цветом, что свидетельствует о существенных задержках при пересечении границы.
Пробки до Орловки и Рени
Пробки наблюдаются и на трассе М-15 в направлении Орловки. Очереди образовались вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила, а также непосредственно перед пунктом пропуска. При этом движение там сохранено и полного блокирования нет.
Другая ситуация на пункте пропуска Рени — Джюрджюлешть. Выезд из Украины происходит без очередей, однако на въезде зафиксировано скопление транспорта — этот участок на картах обозначен красным цветом.
Кроме интенсивного трафика, ситуацию осложняют погодные условия. Туман и местами скользкое покрытие дороги заставляет водителей снижать скорость и еще больше замедляет движение.
Напомним, коммунальщики восстановили проезд на трассе М-13 в направлении Кишинева, которую ранее перекрывали из-за непогоды. На трассах международного значения минувшей ночью дорожные службы и подрядные организации патрулируют автодороги и обрабатывают их противогололедными материалами.
Также мы писали, что на 8 февраля синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) для Одессы и области. В течение дня ожидается туман с видимостью 200-500 метров, а также гололед и скользкое покрытие дорог.
