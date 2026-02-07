Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Вечером 7 февраля на трассе Одесса-Рени образовались пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Самая сложная ситуация возле Паланки и на подъездах к пунктам пропуска, где водители вынуждены ждать часами.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Пробки к Паланке

Движение затруднено в районе села Маяки, а также на подъездах к пунктам пропуска в пределах Нижнеднестровского национального парка. Очереди автомобилей на этих участках растянулись на несколько километров.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Затрудненный проезд фиксируют и на направлении Старокозачье — Тудора. На картах сервисов мониторинга движения этот участок обозначен оранжевым цветом, что свидетельствует о существенных задержках при пересечении границы.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки и Рени

Пробки наблюдаются и на трассе М-15 в направлении Орловки. Очереди образовались вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила, а также непосредственно перед пунктом пропуска. При этом движение там сохранено и полного блокирования нет.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Другая ситуация на пункте пропуска Рени — Джюрджюлешть. Выезд из Украины происходит без очередей, однако на въезде зафиксировано скопление транспорта — этот участок на картах обозначен красным цветом.

Кроме интенсивного трафика, ситуацию осложняют погодные условия. Туман и местами скользкое покрытие дороги заставляет водителей снижать скорость и еще больше замедляет движение.

Напомним, коммунальщики восстановили проезд на трассе М-13 в направлении Кишинева, которую ранее перекрывали из-за непогоды. На трассах международного значения минувшей ночью дорожные службы и подрядные организации патрулируют автодороги и обрабатывают их противогололедными материалами.

Также мы писали, что на 8 февраля синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) для Одессы и области. В течение дня ожидается туман с видимостью 200-500 метров, а также гололед и скользкое покрытие дорог.

