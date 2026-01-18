Затори на трасі Одеса-Рені: черги до кордону з Молдовою

Черги до кордону з Молдовою — яка ситуація на трасі Одеса-Рені
Увечері 18 січня на трасі Одеса-Рені ускладнено рух у бік південних кордонів. Водіям доводиться годинами стояти в чергах та заторах. Окрім цього, немало часу йде на оформлення митного контролю.
Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори до Паланки
Складна ситуація спостерігається біля Нижньодністровського національного парку. Тут дорога до КПП "Паланка" та "Старокозаче — Тудора" майже паралізована. Колони автомобілів розтягнулися на кілька кілометрів, а рух позначений червоним і помаранчевим кольорами на мапі.
Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" перевантажена в обидва боки. Затори тут позначені червоним кольором, що вказує на відчутну інтенсивність затримок.
Затори до Орлівки та Рені
Ускладнений рух також фіксують на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Особливо завантажений напрямок до КПП "Орлівка", який є одним з основних пунктів перетину кордону з Румунією.
Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Проте на в’їзді в країну утворився затор, який позначений червоним кольором на картах.
Нагадаємо, українське законодавство передбачає конкретні випадки, коли людину можуть не пропустити через державний кордон. Також ми писали, в ДПСУ спростували чутки про масовий виїзд українців за кордон.
Читайте Новини.LIVE!