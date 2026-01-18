Відео
Головна Одеса Черги до кордону з Молдовою — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

Черги до кордону з Молдовою — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 17:04
Затори на трасі Одеса-Рені: черги до кордону з Молдовою
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Увечері 18 січня на трасі Одеса-Рені ускладнено рух у бік південних кордонів. Водіям доводиться годинами стояти в чергах та заторах. Окрім цього, немало часу йде на оформлення митного контролю.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Паланки

Складна ситуація спостерігається біля Нижньодністровського національного парку. Тут дорога до КПП "Паланка" та "Старокозаче — Тудора" майже паралізована. Колони автомобілів розтягнулися на кілька кілометрів, а рух позначений червоним і помаранчевим кольорами на мапі.

Черги до кордону з Молдовою — яка ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" перевантажена в обидва боки. Затори тут позначені червоним кольором, що вказує на відчутну інтенсивність затримок.

Черги до кордону з Молдовою — яка ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки та Рені

Ускладнений рух також фіксують на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Особливо завантажений напрямок до КПП "Орлівка", який є одним з основних пунктів перетину кордону з Румунією.

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Проте на в’їзді в країну утворився затор, який позначений червоним кольором на картах.

Затор до Рені
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, українське законодавство передбачає конкретні випадки, коли людину можуть не пропустити через державний кордон. Також ми писали, в ДПСУ спростували чутки про масовий виїзд українців за кордон.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
