Затори на трасі Одеса-Рені: де зараз найгірша ситуація

Черги на виїзд за кордон — що відбувається на трасі Одеса-Рені
Рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією сьогодні, 18 січня, знову ускладнений. На трасі Одеса-Рені водії стоять у довгих заторах.
Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
Найскладніша ситуація — поблизу Маяків та контрольно-пропускного пункту в межах Нижньодністровського національного парку. Там рух майже зупинився, а колона автомобілів розтягнулася більш ніж на кілометр.
Затори до Орлівки
Затори фіксують і в напрямку Паланки. На міжнародній трасі М-15 між Татарбунарами, Броскою та Ізмаїлом рух сповільнений. Хоча повного паралічу немає, водії змушені витрачати значно більше часу в дорозі.
Водночас на пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Проблеми спостерігаються саме на в’їзді — там рух ускладнений, що підтверджують онлайн-карти.
