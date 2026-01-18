Затори на трасі Одеса-Рені: де зараз найгірша ситуація

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією сьогодні, 18 січня, знову ускладнений. На трасі Одеса-Рені водії стоять у довгих заторах.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

Найскладніша ситуація — поблизу Маяків та контрольно-пропускного пункту в межах Нижньодністровського національного парку. Там рух майже зупинився, а колона автомобілів розтягнулася більш ніж на кілометр.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Затори фіксують і в напрямку Паланки. На міжнародній трасі М-15 між Татарбунарами, Броскою та Ізмаїлом рух сповільнений. Хоча повного паралічу немає, водії змушені витрачати значно більше часу в дорозі.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Водночас на пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Проблеми спостерігаються саме на в’їзді — там рух ускладнений, що підтверджують онлайн-карти.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією та без якого документа не вийде в’їхати до Польщі.

