Головна Одеса Черги на виїзд за кордон — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Черги на виїзд за кордон — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 10:10
Затори на трасі Одеса-Рені: де зараз найгірша ситуація
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією сьогодні, 18 січня, знову ускладнений. На трасі Одеса-Рені водії стоять у довгих заторах.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на трасі Одеса-Рені

 Найскладніша ситуація — поблизу Маяків та контрольно-пропускного пункту в межах Нижньодністровського національного парку. Там рух майже зупинився, а колона автомобілів розтягнулася більш ніж на кілометр.

Черги на виїзд за кордон — що відбувається на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Затори фіксують і в напрямку Паланки. На міжнародній трасі М-15 між Татарбунарами, Броскою та Ізмаїлом рух сповільнений. Хоча повного паралічу немає, водії змушені витрачати значно більше часу в дорозі.

Черги до Молдови — водії застрягли на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Водночас на пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Проблеми спостерігаються саме на в’їзді — там рух ускладнений, що підтверджують онлайн-карти.

Черги до Молдови — водії застрягли на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією та без якого документа не вийде в’їхати до Польщі.
 

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
