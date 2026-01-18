Видео
Україна
Видео

Очереди на выезд за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени

Очереди на выезд за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 10:10
Пробки на трассе Одесса-Рени: где сейчас самая худшая ситуация
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Движение в направлении границы с Молдовой и Румынией сегодня, 18 января, снова затруднено. На трассе Одесса-Рени водители стоят в длинных пробках.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на трассе Одесса-Рени

Самая сложная ситуация — вблизи Маяков и контрольно-пропускного пункта в пределах Нижнеднестровского национального парка. Там движение почти остановилось, а колонна автомобилей растянулась более чем на километр.

Черги на виїзд за кордон — що відбувається на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Пробки фиксируют и в направлении Паланки. На международной трассе М-15 между Татарбунарами, Броской и Измаилом движение замедлено. Хотя полного паралича нет, водители вынуждены тратить значительно больше времени в пути.

Черги до Молдови — водії застрягли на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

В то же время на пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Проблемы наблюдаются именно на въезде — там движение затруднено, что подтверждают онлайн-карты.

Черги до Молдови — водії застрягли на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, какие документы теперь обязательны на границе с Румынией и без какого документа не получится въехать в Польшу.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
