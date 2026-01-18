Пробки на трассе Одесса-Рени: где сейчас самая худшая ситуация

Очереди на выезд за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени
Движение в направлении границы с Молдовой и Румынией сегодня, 18 января, снова затруднено. На трассе Одесса-Рени водители стоят в длинных пробках.
О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки на трассе Одесса-Рени
Самая сложная ситуация — вблизи Маяков и контрольно-пропускного пункта в пределах Нижнеднестровского национального парка. Там движение почти остановилось, а колонна автомобилей растянулась более чем на километр.
Пробки до Орловки
Пробки фиксируют и в направлении Паланки. На международной трассе М-15 между Татарбунарами, Броской и Измаилом движение замедлено. Хотя полного паралича нет, водители вынуждены тратить значительно больше времени в пути.
В то же время на пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Проблемы наблюдаются именно на въезде — там движение затруднено, что подтверждают онлайн-карты.
Напомним, какие документы теперь обязательны на границе с Румынией и без какого документа не получится въехать в Польшу.
