Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди до границы с Молдовой

Вечером 18 января на трассе Одесса-Рени затруднено движение в сторону южных границ. Водителям приходится часами стоять в очередях и пробках. Кроме этого, немало времени уходит на оформление таможенного контроля.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки до Паланки

Сложная ситуация наблюдается возле Нижнеднестровского национального парка. Здесь дорога к КПП "Паланка" и "Старокозачье — Тудора" почти парализована. Колонны автомобилей растянулись на несколько километров, а движение обозначено красным и оранжевым цветами на карте.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" перегружен в обе стороны. Пробки здесь обозначены красным цветом, что указывает на ощутимую интенсивность задержек.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки и Рени

Затрудненное движение также фиксируют на трассе М-15 вблизи Татарбунар, Броски и Измаила. Особенно загружено направление к КПП "Орловка", который является одним из основных пунктов пересечения границы с Румынией.

Зато на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Однако на въезде в страну образовалась пробка, которая обозначена красным цветом на картах.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, украинское законодательство предусматривает конкретные случаи, когда человека могут не пропустить через государственную границу. Также мы писали, в ГПСУ опровергли слухи о массовом выезде украинцев за границу.