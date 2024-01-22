Черги на кордонах — як з Одеси доїхати до кордонів зранку понеділка

Черги на Орлівку. Фото: скриншот

Станом на ранок, 22 січня, на автомобільній трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються черги у межах Національного природного парку. Водночас на самих КПП заторів не зафіксовано.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор між двома КПП, ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 10 хвилин.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Сарати та Сафʼян. Однак вони суттєво не впливають на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 4 хвилини.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, що в Укрзалізниці діє послуга перевезення автомобілів у спеціальних вагонах. Всі, хто хоче подорожувати залізничним транспортом, але зі своїм авто, може скористатися автомобілевозом. Вартість розраховується з ваги та дальності рейсу, а маршрути сполучають найбільші українські міста.

Ми також розповідали про п'ять ознак, що пора замінити акумулятор в автомобілі. Сучасні автомобілі мають понад 200 електронних блоків керування, й всі вони збільшують навантаження на акумулятор, навіть коли машину припарковано. Тому важливо не проґавити момент заміни пристрою, щоб не опинитися з повністю розрядженою батареєю посеред темної холодної дороги.