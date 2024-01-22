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Очереди на границах — как из Одессы доехать до границ утром понедельника

22 января 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границах — как из Одессы доехать до границ утром понедельника
Очереди на Орловке. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро, 22 января, на автомобильной трассе Одесса-Рени в сторону молдавской границы наблюдаются очереди в пределах Национального природного парка. В то же время на самих КПП пробок не зафиксировано.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка между двумя КПП, этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 10 минут.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано небольшое скопление машин у Сараты и Сафьян. Однако они не оказывают существенного влияния на трафик. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 4 минуты.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, что в Укрзализныце действует услуга перевозки автомобилей в специальных вагонах. Все, кто хочет путешествовать по железнодорожному транспорту, но со своим авто, может воспользоваться автомобилевозом. Стоимость рассчитывается по весу и дальности рейса, а маршруты соединяют крупнейшие украинские города.

Мы также рассказывали о пяти признаках, что пора заменить аккумулятор в автомобиле. Современные автомобили имеют более 200 электронных блоков управления, и все они увеличивают нагрузку на аккумулятор, даже когда машина припаркована. Поэтому важно не упустить момент замены устройства, чтобы не оказаться с полностью разряженной батареей посреди темной холодной дороги.

Одесса
Молдова
граница
КПП
Румыния
Одесская область
Новости Одессы
очереди

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