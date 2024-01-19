Черги на кордонах — як з Одеси виїхати до Молдови у пʼятницю

Дорога від Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Зранку 19 січня на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону зафіксовано одразу декілька заторів. Найбільші черги спостерігаються саме на КПП, також є значне скупчення автівок у межах природного парку.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори на виїзді з Одеси, на КПП та у межах природного парку. Дорога до Паланки сьогодні становитиме 1 годину 11 хвилин.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано скупчення машин біля Сарати, Татарбунарів, Спаського, Сафʼян та Ізмаїла. Однак вони суттєво не впливають на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 21 хвилину.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

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Нагадаємо, ми писали, про ТОП-3 найдорожчих моделей Lexus у 2024 році. Lexus — американська гілка японської компанії Toyota Motor Corporation — перші свої моделі не продавала дорого, наприклад у 1989 році в США ціна легендарного седана LS 400 становила близько 35 тис. доларів, що приблизно на 40% менше, ніж за аналогічний Mercedes-Benz. Але за 30 років багато що змінилося, і хоча машини Lexus досі зазвичай дешевші за німецькі аналоги, але багато з них вже доступні лише заможним людям.