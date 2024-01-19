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Очереди на границах — как из Одессы выехать в Молдову в пятницу

19 января 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границах — как из Одессы выехать в Молдову в пятницу
Дорога от Одессы в Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Утром 19 января на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы зафиксировано сразу несколько пробок. Самые большие очереди наблюдаются именно на КПП, также есть значительное скопление автомобилей в пределах природного парка.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки на выезде из Одессы, на КПП и в пределах природного парка. Дорога на Паланку сегодня составит 1 час 11 минут.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано скопление машин у Сараты, Татарбунар, Спасского, Сафьян и Измаила. Однако они не оказывают существенного влияния на трафик. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 21 минуту.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали, о ТОП-3 самых дорогих моделях Lexus в 2024 году. Lexus — американская ветвь японской компании Toyota Motor Corporation — первые свои модели не продавала дорого, например в 1989 году в США цена легендарного седана LS 400 составляла около 35 тыс. долларов, что примерно на 40% меньше, чем за аналогичный Mercedes-Benz. Но за 30 лет многое изменилось, и хотя машины Lexus до сих пор обычно дешевле немецких аналогов, но многие из них уже доступны только состоятельным людям.

Одесса
Молдова
граница
КПП
Румыния
Одесская область
Новости Одессы
очереди

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