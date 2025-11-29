Відео
Головна Одеса Черги на кордонах на Одещині — запрацював пункт "Орлівка"

Черги на кордонах на Одещині — запрацював пункт "Орлівка"

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 17:08
Черги на кордоні Одещини: як зараз працює пункт "Орлівка"
Затори на кордоні з Молдовою. Фото ілюстративне: кадр з відео

Увечері 29 листопада на кордонах Одещини з Молдовою та Румунією знову виникли затори, які ускладнили рух для водіїв на кількох КПП. Водночас після недавнього обстрілу пункт пропуску "Орлівка" відновив роботу в тестовому режимі.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

У суботу ввечері рух у південному напрямку сповільнився. На трасі Одеса-Рені перед селом Великий Дальник, за Маяками та перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку утворилися черги. На карті Google Maps ця ділянка позначена червоним кольором, а довжина черги на кордоні сягає кількох кілометрів.

Черги на кордонах на Одещині — як працює пункт пропуску "Орлівка" - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

Не краща ситуація і на КПП "Старокозаче — Тудора". Дорога перед кордоном поступово переходить із жовтого в червоний, що свідчить про збільшення кількості авто та погіршення пропускної спроможності. Водіям доводиться чекати, хоч поки затор не досяг критичного рівня.

Черги на кордонах на Одещині — як працює пункт пропуску "Орлівка" - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Ситуація біля "Орлівки"

На міжнародній трасі М-15 спостерігається скупчення машин поблизу Татарбунарів та Ізмаїла. Хоча затор не критичний, рух залишається уповільненим.

Черги та спека + 35 — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Поромний комплекс "Орлівка" після обстрілу працює у тестовому режимі: на лінії курсує один пором із приблизною частотою відправлень раз на годину. Наразі він перевозить лише легковий транспорт, TIR-и та пішоходів — автобуси поки що не пропускають. Про подальші зміни обіцяють повідомити окремо.

Черги на кордонах на Одещині — як працює пункт пропуску "Орлівка" - фото 4
Повідомлення про роботу пункту пропуску. Фото: скриншот з Telegram поромний пункт "Орлівка"

КПП "Рені — Джюрджюлешть": без черг на виїзд

На пункті пропуску в Рені черг на виїзд з України не зафіксовано. Водночас на в'їзд до країни утворилося скупчення транспорту — ця ділянка також позначена на картах червоним кольором.

Черги на кордонах на Одещині — як працює пункт пропуску "Орлівка" - фото 5
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, Укрзалізниця планує запустити понад 10 нових поїздів, з них три міжнародні. Також ми повідомляли, кому заборонено виїжджати за кордон у відпустку.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
