Черги на кордоні Одещини: як зараз працює пункт "Орлівка"

Затори на кордоні з Молдовою. Фото ілюстративне: кадр з відео

Увечері 29 листопада на кордонах Одещини з Молдовою та Румунією знову виникли затори, які ускладнили рух для водіїв на кількох КПП. Водночас після недавнього обстрілу пункт пропуску "Орлівка" відновив роботу в тестовому режимі.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У суботу ввечері рух у південному напрямку сповільнився. На трасі Одеса-Рені перед селом Великий Дальник, за Маяками та перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку утворилися черги. На карті Google Maps ця ділянка позначена червоним кольором, а довжина черги на кордоні сягає кількох кілометрів.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

Не краща ситуація і на КПП "Старокозаче — Тудора". Дорога перед кордоном поступово переходить із жовтого в червоний, що свідчить про збільшення кількості авто та погіршення пропускної спроможності. Водіям доводиться чекати, хоч поки затор не досяг критичного рівня.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Ситуація біля "Орлівки"

На міжнародній трасі М-15 спостерігається скупчення машин поблизу Татарбунарів та Ізмаїла. Хоча затор не критичний, рух залишається уповільненим.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Поромний комплекс "Орлівка" після обстрілу працює у тестовому режимі: на лінії курсує один пором із приблизною частотою відправлень раз на годину. Наразі він перевозить лише легковий транспорт, TIR-и та пішоходів — автобуси поки що не пропускають. Про подальші зміни обіцяють повідомити окремо.

Повідомлення про роботу пункту пропуску. Фото: скриншот з Telegram поромний пункт "Орлівка"

КПП "Рені — Джюрджюлешть": без черг на виїзд

На пункті пропуску в Рені черг на виїзд з України не зафіксовано. Водночас на в'їзд до країни утворилося скупчення транспорту — ця ділянка також позначена на картах червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

