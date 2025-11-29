Очереди на границе Одесской области: как сейчас работает пункт "Орловка"

Пробки на границе с Молдовой. Фото иллюстративное: кадр из видео

Вечером 29 ноября на границах Одесской области с Молдовой и Румынией снова наблюдаются пробки, которые затруднили движение для водителей на нескольких КПП. В то же время после недавнего обстрела пункт пропуска "Орловка" возобновил работу в тестовом режиме.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

В субботу вечером движение в южном направлении замедлилось. На трассе Одесса-Рени перед селом Большой Дальник, за Маяками и перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка образовались очереди. На карте Google Maps этот участок обозначен красным цветом, а длина очереди на границе достигает нескольких километров.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокоачье — Тудора"

Не лучше ситуация и на КПП "Старокозачье — Тудора". Дорога перед границей постепенно переходит из желтого в красный, что свидетельствует об увеличении количества авто и ухудшении пропускной способности. Водителям приходится ждать, хоть пока пробка не достигла критического уровня.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Ситуация возле "Орловки"

На международной трассе М-15 наблюдается скопление машин вблизи Татарбунаров и Измаила. Хотя пробка не критическая, движение остается замедленным.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Паромный комплекс "Орловка" после обстрела работает в тестовом режиме: на линии курсирует один паром с приблизительной частотой отправлений раз в час. Сейчас он перевозит только легковой транспорт, TIR-и и пешеходов — автобусы пока не пропускают. О дальнейших изменениях обещают сообщить отдельно.

Сообщение о работе пункта пропуска. Фото: скриншот из Telegram паромный пункт "Орловка"

КПП "Рени — Джюрджюлешть": без очередей на выезд

На пункте пропуска в Рени очередей на выезд из Украины не зафиксировано. В то же время на въезд в страну образовалось скопление транспорта — этот участок также обозначен на картах красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, Укрзализныця планирует запустить более 10 новых поездов, три из них международные. Также мы сообщали, кому запрещено выезжать за границу в отпуск.