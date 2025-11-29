Пробки на трассе Одесса-Рени 29 ноября

Машины в очереди на пересечение границы. Фото: кадр из видео

Сегодня утром, 29 ноября, движение на трассе Одесса-Рени снова замедлилось из-за больших очередей в направлении молдавской и румынской границ. Пробки образовались сразу на нескольких участках, самая сложная ситуация — вблизи Паланки, Старокозачьего и в Рени.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на въезде и выезде в селе Маяки. Также есть очереди на КПП перед транзитным участком. Перед самым пунктом пропуска тоже большая очередь.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

Не лучше ситуация и на КПП "Старокозачье — Тудора". Дорога перед границей постепенно переходит из желтого в красный, что свидетельствует об увеличении количества авто и ухудшении пропускной способности. Водителям приходится ждать, хоть пока пробка не достигла критического уровня.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Отдельная проблема — направление на Орловку. Сам пункт пропуска временно не работает после недавнего обстрела, но пробки образуются уже на подъезде к селу. На международной трассе М-15 фиксируют скопление транспорта возле Сараты, в пределах села Заря, вблизи Татарбунаров и Броски.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

Наибольшая нагрузка сейчас приходится на КПП "Рени — Джюрджюлешть". После закрытия Орловки весь поток авто в Румынию перенаправили именно сюда. Поэтому водителям следует учитывать дополнительное время на прохождение контроля — очереди здесь стабильно большие.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, Кабинет Министров принял решение о проведении проверок непосредственно в вагонах поезда, следующих в Польшу. Также мы писали, какую максимальную сумму можно вывозить из Украины в ЕС.