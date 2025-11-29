Відео
Виїзд за кордон — затори на трасі Одеса-Рені сьогодні вранці

Виїзд за кордон — затори на трасі Одеса-Рені сьогодні вранці

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 09:17
Затори на трасі Одеса-Рені 29 листопада
Машини в черзі на перетин кордону. Фото: кадр з відео

Сьогодні вранці, 29 листопада, рух на трасі Одеса-Рені знову сповільнився через великі черги в напрямку молдовського та румунського кордонів. Затори утворилися одразу на кількох ділянках, найскладніша ситуація — поблизу Паланки, Старокозачого та у Рені.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на в'їзді та виїзді в селі Маяки. Також є черги на КПП перед транзитною ділянкою. Перед самим пунктом пропуску теж велика черга.

Виїзд за кордон — затори на трасі Одеса-Рені сьогодні уранці - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

Не краща ситуація і на КПП "Старокозаче — Тудора". Дорога перед кордоном поступово переходить із жовтого в червоний, що свідчить про збільшення кількості авто та погіршення пропускної спроможності. Водіям доводиться чекати, хоч поки затор не досяг критичного рівня.

Виїзд за кордон — затори на трасі Одеса-Рені сьогодні уранці - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Окрема проблема — напрямок на Орлівку. Сам пункт пропуску тимчасово не працює після недавнього обстрілу, але затори утворюються вже на під'їзді до села. На міжнародній трасі М-15 фіксують скупчення транспорту біля Сарати, у межах села Зоря, поблизу Татарбунарів та Броски. 

Черги та спека + 35 — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

Найбільше навантаження нині припадає на КПП "Рені — Джюрджюлешть". Після закриття Орлівки весь потік авто до Румунії перенаправили саме сюди. Через це водіям варто враховувати додатковий час на проходження контролю — черги тут стабільно великі.

Виїзд за кордон — затори на трасі Одеса-Рені сьогодні уранці - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо проведення перевірок безпосередньо у вагонах потяга, які прямують до Польщі. Також ми писали, яку максимальну суму можна вивозити з України до ЄС.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
