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Черги на кордонах з Одещиною — яка ситуація на ранок понеділка

15 січня 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордонах з Одещиною — яка ситуація на ранок понеділка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 15 січня станом на трасі Одеса — Рені у бік кордону не зафіксовано черг автівок. Однак є незначний затор на виїзді з самого обласного центру.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори біля Двох стовпів. Крім того, у межах природного парку зафіксовано ускладнення трафіку, на самих КПП скупчення машин немає. Дорога до Паланки складатиме 1 годину 6 хвилин. 

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів, Сафʼян та перед самим КПП "Орлівка". Дорога до Дунаю, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 7 хвилин. 

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали що Китай збільшив продаж авто в Україну на 80%. В Україні стрімко збільшується кількість автомобілів, вироблених в КНР. За останні 20 років китайський автопром зробив величезний крок вперед, що зрештою переконало навіть більшість українських водіїв, які були упереджено налаштованих щодо авто з Піднебесної.

Раніше ми розповіли, що деякі штрафи за порушення правил дорожнього руху в Україні можна сплатити зі знижкою 50%. За українським законодавством, знижки на штрафи за порушення ПДВ діють на два види порушень. 

Одеса
Молдова
кордон
КПП
Румунія
Одеська область
Новини Одеси
черги

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