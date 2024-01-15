Черги на кордонах з Одещиною — яка ситуація на ранок понеділка

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Станом на ранок 15 січня станом на трасі Одеса — Рені у бік кордону не зафіксовано черг автівок. Однак є незначний затор на виїзді з самого обласного центру.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори біля Двох стовпів. Крім того, у межах природного парку зафіксовано ускладнення трафіку, на самих КПП скупчення машин немає. Дорога до Паланки складатиме 1 годину 6 хвилин.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів, Сафʼян та перед самим КПП "Орлівка". Дорога до Дунаю, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 7 хвилин.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

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