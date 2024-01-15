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Очереди на границах с Одесчиной — какая ситуация на утро понедельника

15 января 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границах с Одесчиной — какая ситуация на утро понедельника
Дорога в Орловку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 15 января на трассе Одесса — Рени в сторону границы не зафиксированы очереди автомобилей. Однако есть незначительная пробка на выезде из самого областного центра.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки возле Двух столбов. Кроме того, в пределах природного парка зафиксировано усложнение трафика, на самих КПП скопления машин нет. Дорога в Паланку будет составлять 1 час 6 минут.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано скопление машин возле Татарбунар, Сафьян и перед КПП "Орловка". Дорога до Дуная, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 7 минут.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали, что Китай увеличил продажи авто в Украине на 80%. В Украине стремительно увеличивается количество автомобилей, производимых в КНР. За последние 20 лет китайский автопром сделал огромный шаг вперед, что в конечном итоге убедило даже большинство украинских водителей, которые были предвзято настроены на автомобиль из Поднебесной.

Ранее мы рассказали, что некоторые штрафы за нарушение ПДД в Украине можно оплатить со скидкой 50%. Согласно украинскому законодательству, скидки на штрафы за нарушение НДС действуют на два вида нарушений.

Одесса
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Одесская область
Новости Одессы
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