Очереди на границах с Одесчиной — какая ситуация на утро понедельника

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

По состоянию на утро 15 января на трассе Одесса — Рени в сторону границы не зафиксированы очереди автомобилей. Однако есть незначительная пробка на выезде из самого областного центра.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки возле Двух столбов. Кроме того, в пределах природного парка зафиксировано усложнение трафика, на самих КПП скопления машин нет. Дорога в Паланку будет составлять 1 час 6 минут.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано скопление машин возле Татарбунар, Сафьян и перед КПП "Орловка". Дорога до Дуная, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 7 минут.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

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