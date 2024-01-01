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Черги на кордоні — як сьогодні ввечері потрапити з Одеси до Молдови та Румунії

1 січня 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні — як сьогодні ввечері потрапити з Одеси до Молдови та Румунії
Черги по дорозі на Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на вечір 1 січня на виїзді з України до Молдови зафіксовані незначні затори на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". А от на півдні скупчення машин не спостерігається, тож до Румунії сьогодні можна дістатися відносно швидко. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі на дорозі до молдовського кордону майже не спостерігається заторів. Є незначне скупчення у межах природного парку. Шлях до Паланки займає наразі трохи більше однієї години, однак можуть бути затримки на кордоні через перевірку документів. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На кордон з Румунією сьогодні можна дістатися без черги. Водночас незначні затори зафіксовані на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області біля Саф'ян та Ізмаїла. Утім, на трафік це не впливає. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 11 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на сьогодні, 1 січня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

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