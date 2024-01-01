Очереди на границе — как сегодня вечером попасть из Одессы в Молдову и Румынию

Очереди по дороге на Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на вечер 1 января на выезде из Украины в Молдову зафиксированы незначительные пробки на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". А вот на юге скопления машин не наблюдается, поэтому в Румынию сегодня можно добраться относительно быстро.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В настоящее время на дороге к молдавской границе почти не наблюдается пробок. Есть незначительное скопление в пределах природного парка. Путь в Паланку занимает чуть более одного часа, однако могут быть задержки на границе из-за проверки документов.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На границу с Румынией сегодня можно добраться без очереди. В то же время, незначительные пробки зафиксированы на международной трассе М-18 на юге Одесской области возле Сафьян и Измаила. Впрочем, на трафик это не влияет. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 11 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, на сегодня, 1 января, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.