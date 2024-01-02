Черги на кордонах в Одеській області станом на вечір 2 січня: як потрапити до Молдови та Румунії

Затори біля Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір 2 січня на кордоні з Молдовою зафіксовані незначні затори на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Крім того, під вечір червонішає дорога на виїзді з самої Одеси, тож варто заздалегідь продумати маршрут.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі на дорозі до молдовського кордону майже не спостерігається заторів. Є незначне скупчення у межах природного парку. Шлях до Паланки займає наразі 1 годину 9 хвилин, однак можуть бути затримки на кордоні через перевірку документів.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На кордон з Румунією сьогодні можна дістатися без черги. Водночас незначні затори зафіксовані на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області біля Сарати та Ізмаїла. Утім, на трафік це не впливає. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 19 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, Станом на сьогодні, 2 січня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.