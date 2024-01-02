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Очереди на границе — как сегодня вечером попасть из Одессы в Молдову и Румынию

2 января 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границах в Одесской области по состоянию на вечер 2 января: как попасть в Молдову и Румынию
Пробки возле Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на вечер 2 января на границе с Молдовой зафиксированы незначительные пробки на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Кроме того, к вечеру краснеет дорога на выезде из самой Одессы, поэтому стоит заранее продумать маршрут.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В настоящее время на дороге к молдавской границе почти не наблюдается пробок. Есть незначительное скопление в пределах природного парка. Путь в Паланку занимает 1 час 9 минут, однако могут быть задержки на границе из-за проверки документов.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На границу с Румынией сегодня можно добраться без очереди. В то же время, незначительные пробки зафиксированы на международной трассе М-18 на юге Одесской области возле Сараты и Измаила. Впрочем, на трафик это не влияет. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 19 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, по состоянию на сегодня, 2 января, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

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