Черги на кордоні — яка ситуація на Одещині на ранок 7 січня

Карта заторів на КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот

Станом на ранок 7 грудня спостерігаються незначні затори на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону. Рух трішки ускладнений, зокрема в районі Нижньодністровського національного природного парку. Також рух незначно утруднений і у бік Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у Маяках та перед КПП. Остання ділянка поступово червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин у межах села Успенівка. Також під час подорожі до Румунії можна скористатися альтернативним маршрутом, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, станом на 7 січня стала відома ситуація щодо черг на кордонах із сусідніми державами. Щоб спланувати поїздку, варто ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Також ми повідомляли, що в Україні із січня поточного року підвищуються деякі податки для водіїв. Йдеться про розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за першу державну реєстрацію авто.

Додамо, що упродовж 7-9 січня в Одесі та області очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують дощ, який може перейти у мокрий сніг, ожеледицю та сильні пориви холодного вітру.