Черги на кордоні — яка ситуація на Одещині на ранок 7 січня
Станом на ранок 7 грудня спостерігаються незначні затори на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону. Рух трішки ускладнений, зокрема в районі Нижньодністровського національного природного парку. Також рух незначно утруднений і у бік Румунії.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у Маяках та перед КПП. Остання ділянка поступово червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин у межах села Успенівка. Також під час подорожі до Румунії можна скористатися альтернативним маршрутом, який майже повністю пролягає через територію Молдови.
Більше про авто
Нагадаємо, станом на 7 січня стала відома ситуація щодо черг на кордонах із сусідніми державами. Щоб спланувати поїздку, варто ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Також ми повідомляли, що в Україні із січня поточного року підвищуються деякі податки для водіїв. Йдеться про розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за першу державну реєстрацію авто.
Додамо, що упродовж 7-9 січня в Одесі та області очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують дощ, який може перейти у мокрий сніг, ожеледицю та сильні пориви холодного вітру.
Читайте Новини.LIVE!