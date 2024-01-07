Очереди на границе — какая ситуация на Одесчине на утро 7 января

Карта пробок на КПП "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот

По состоянию на утро 7 декабря наблюдаются незначительные пробки на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы. Движение немного осложнено, в частности в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Также движение незначительно затруднено и в сторону Румынии.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в Маяках и перед КПП. Последний участок постепенно краснеет. Дорога на Паланку займет сегодня более часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается скопление машин в пределах села Успеновка. Также во время путешествия в Румынию можно воспользоваться альтернативным маршрутом, почти полностью пролегающим через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, по состоянию на 7 января стала известна ситуация по очереди на границах с соседними государствами. Чтобы спланировать поездку, следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Также мы сообщали, что в Украине с января повышаются некоторые налоги для водителей. Речь идет о размере ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование за первую государственную регистрацию авто.

Добавим, что 7-9 января в Одессе и области ожидаются сложные погодные условия. Синоптики прогнозируют дождь, который может перейти в мокрый снег, гололед и сильные порывы холодного ветра.