Черги на кордоні Одеської області сьогодні, 22 листопада

Карта маршруту від Одеси до Орлівки. Фото: скриншот

Станом на ранок 22 листопада на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне спостерігається незначне скупчення машин у межах Нижньодністровського національного природного парку. А от на Румунському кордоні ситуація дещо важча — наразі на трасі М-15 зростає кількість машин у межах Ізмаїла.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Порівняно із попередніми днями, на трасі до Молдови затор становить менше кілометра. Наразі дорога до молдавського КПП займе лише 1 годину та 17 хвилин. Крім того, є труднощі руху у транзитній зоні.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А ось ситуація на українсько-румунському кордоні дещо гірша. Наразі на міжнародній трасі спостерігаються затори у межах Ізмаїлу. Також на мапах є позначка про сильно ускладнений рух біля Сарати. Це може бути повʼязано з ремонтом траси М-15. А сама дорога до КПП становитиме 4 години 26 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Україна 1 грудня 2023 року перейде на електронну систему спільного транзиту NCTS Фаза 5. Всі етапи тестування пройшли успішно, що свідчить про те, що система відповідає вимогам Європейського Союзу (ЄС).

Також ми писали, що Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.