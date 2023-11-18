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На трасі Одеса — Рені спостерігаються незначні затори — деталі

18 листопада 2023 10:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На трасі Одеса — Рені спостерігаються незначні затори — деталі
Траса Одеса — Рені. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 18 листопада спостерігаються невеликі транспортні затори на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Проте, якщо обираєте маршрут до Румунії через Орлівку, ситуація тут трошки більше ускладнена.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені, як зазвичай, трохи ускладнений рух перед КПП, що розташований за селом Маяки. На Google Maps ця ділянка поступово червонішає. Наразі спостерігається понад два кілометри затору. Дорога до Паланки займе понад годину. 

Затори на КПП за Маяками. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На виїзд з України до Румунії ситуація гірша. Там спостерігається утруднений рух на двох ділянка. Біля села Сарата та на об'їзній дорозі Ізмаїла. Час на дорогу займе понад чотири години. 

Затори біля Сарати. Фото: скриншот
Затори на об'їзній дорозі Ізмаїла. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області триває ремонт однієї з ключових доріг регіону  М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест). Можливе ускладнення руху біля села Холмське через відновлення залізничного переїзду.  

Також ми писали, що 15 листопада неподалік пропускного пункту Маяки — Паланка — Удобне сталася аварія, у якій травмувалися двоє людей. Наразі відомо, що седан марки Mitsubishi виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з легковиком Skoda.

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