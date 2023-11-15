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Поліція встановлює подробиці аварії на трасі Одеса — Рені

15 листопада 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Поліція встановлює подробиці аварії на трасі Одеса — Рені
Наслідки аварії на трасі. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

15 листопада неподалік пропускного пункту Маяки — Паланка — Удобне сталася аварія, у якій травмувалися двоє людей. Наразі відомо, що седан марки Mitsubishi виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з легковиком Skoda.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Правоохоронці встановили, що винуватцем автопригоди став водій Mitsubishi, якого перевіряють на стан алкогольного сп'яніння. Кермувальник легковика Skoda та пасажир Lancer наразі перебувають у лікарні з забійними ранами голови, переломами ключиць та кінцівок. 

Яке покарання загрожує

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Це покарання передбачає до трьох років ув'язнення. 

Інші випадки аварії 

Нагадаємо, в Одесі розслідують деталі аварії, у якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.

Також ми писали, що на автотрасі, яка пов'язує Одесу, Мелітополь та Новоазовськ, трапилася смертельна аварія: легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Двоє людей загинули.

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