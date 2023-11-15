Полиция устанавливает подробности аварии на трассе Одесса — Рени

Последствия аварии на трассе. Фото: Нацполиция

15 ноября неподалеку от пропускного пункта Маяки — Паланка — Удобное произошла авария, в которой травмировались два человека. Пока известно, что седан марки Mitsubishi выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Skoda.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Правоохранители установили, что виновником происшествия стал водитель Mitsubishi, которого проверяют на состояние алкогольного опьянения. Водитель легковушки Skoda и пассажир Lancer находятся в больнице с ушибами головы, переломами ключиц и конечностей.

Какое наказание грозит

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Это наказание предусматривает до трех лет тюрьмы.

Другие случаи аварии

Напомним, в Одессе расследуют детали аварии, в которой погибла женщина. Событие произошло на проспекте Небесной сотни, где иномарка наехала на пострадавшую.

Также мы писали, что на автотрассе, связывающей Одессу, Мелитополь и Новоазовск, произошла смертельная авария: легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Два человека погибли.