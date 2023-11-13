На Одещині розслідують ДТП, у якій постраждала дитина

Зіткнення легкових авто. Фото: Нацполіція

Правоохоронці Одеської області розслідують обставини аварії, унаслідок якої постраждала трирічна дитина. ДТП сталася неподалік села Троїцьке.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Водій BMW їхав у напрямку села Яськи, не впорався з кермуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком "ВАЗ". Внаслідок ДТП травмувалася трирічна дитина. Хлопчика доставили до лікарні, де йому діагностували закриту черепно-мозкову травму та закритий перелом правої стегнової кістки. Самі водії обох автівок не постраждали.

Під час проведення експертизи було встановлено, що кермувальник BMW виявився нетверезим, в його організмі виявили 2,59 проміле алкоголю.

Яке покарання загрожує

Наразі відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Водієві напідпитку загрожує до трьох років ув'язнення. Слідство триває.

Інші випадки аварії

Нагадаємо, в Одесі розслідують деталі аварії, у якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.

Також ми писали, що на автотрасі, яка пов'язує Одесу, Мелітополь та Новоазовськ, трапилася смертельна аварія: легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Двоє людей загинули.