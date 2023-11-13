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На Одещині розслідують ДТП, у якій постраждала дитина

13 листопада 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині розслідують ДТП, у якій постраждала дитина
Зіткнення легкових авто. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Правоохоронці Одеської області розслідують обставини аварії, унаслідок якої постраждала трирічна дитина. ДТП сталася неподалік села Троїцьке. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Водій BMW їхав у напрямку села Яськи, не впорався з кермуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком "ВАЗ". Внаслідок ДТП травмувалася трирічна дитина. Хлопчика доставили до лікарні, де йому діагностували закриту черепно-мозкову травму та закритий перелом правої стегнової кістки. Самі водії обох автівок не постраждали. 

Під час проведення експертизи було встановлено, що кермувальник BMW виявився нетверезим, в його організмі виявили 2,59 проміле алкоголю. 

Яке покарання загрожує

Наразі відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Водієві напідпитку загрожує до трьох років ув'язнення. Слідство триває. 

Інші випадки аварії 

Нагадаємо, в Одесі розслідують деталі аварії, у якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.

Також ми писали, що на автотрасі, яка пов'язує Одесу, Мелітополь та Новоазовськ, трапилася смертельна аварія: легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Двоє людей загинули.

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