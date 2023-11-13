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В Одесской области расследуют ДТП, в котором пострадал ребенок

13 ноября 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области расследуют ДТП, в котором пострадал ребенок
Столкновение легковых автомобилей. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Правоохранители Одесской области расследуют обстоятельства аварии, в результате которой пострадал трехлетний ребенок. ДТП произошло недалеко от села Троицкое.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Водитель BMW ехал в направлении села Яськи, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой "ВАЗ". В результате ДТП травмировался трехлетний ребенок. Мальчик был доставлен в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правой бедренной кости. Сами водители обоих автомобилей не пострадали.

Во время проведения экспертизы было установлено, что водитель BMW оказался нетрезвым, в его организме обнаружили 2,59 промилле алкоголя.

Какое наказание грозит

В настоящее время сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Пьяному водителю грозит до трех лет заключения. Следствие продолжается.

Другие случаи аварии

Напомним, в Одессе расследуют детали аварии, в которой погибла женщина. Событие произошло на проспекте Небесной сотни, где иномарка наехала на пострадавшую.

Также мы писали, что на автотрассе, связывающей Одессу, Мелитополь и Новоазовск, произошла смертельная авария: легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Два человека погибли.

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