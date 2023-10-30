На Одещині водій напідпитку збив на дорозі дитину

Понівечена машина правопорушника. Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюються обставини ДТП, яка сталася в Ізмаїлі Одеської області. Наразі відомо, що водій напідпитку збив дев'ятирічну дитину, коли та переходила дорогу.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією поліції, дівчинка переходила дорогу у невстановленому місці.

Деталі інциденту

На проспекті Незалежності в Ізмаїлі водій наїхав на дівчинку. Наразі дитина знаходиться у важкому стані у лікарні.

Перевірка чоловіка на стан сп’яніння показала наявність в організмі алкоголю, який перевищував допустиму норму майже в сім разів.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Інші випадки аварії

Нагадаємо, в Одесі розслідують деталі аварії, у якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.

Також ми писали, що у Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Як відомо, постраждала також автівка патрульної поліції.