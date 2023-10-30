На Одещині водій напідпитку збив на дорозі дитину — подробиці
Правоохоронці встановлюються обставини ДТП, яка сталася в Ізмаїлі Одеської області. Наразі відомо, що водій напідпитку збив дев'ятирічну дитину, коли та переходила дорогу.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За інформацією поліції, дівчинка переходила дорогу у невстановленому місці.
Деталі інциденту
На проспекті Незалежності в Ізмаїлі водій наїхав на дівчинку. Наразі дитина знаходиться у важкому стані у лікарні.
Перевірка чоловіка на стан сп’яніння показала наявність в організмі алкоголю, який перевищував допустиму норму майже в сім разів.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Інші випадки аварії
Нагадаємо, в Одесі розслідують деталі аварії, у якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.
Також ми писали, що у Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Як відомо, постраждала також автівка патрульної поліції.
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