В Одесской области водитель под хмельком сбил на дороге ребенка

На Одесчине водитель в состоянии опьянения сбил на дороге ребенка — подробности
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Измаиле Одесской области. Сейчас известно, что водитель в состоянии опьянения сбил девятилетнего ребенка, когда тот переходил дорогу.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
По информации полиции, девочка переходила дорогу в неустановленном месте.
Детали инцидента
На проспекте Независимости в Измаиле водитель наехал на девочку. В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице.
Проверка мужчины на состояние опьянения показала наличие в организме алкоголя, превышающего допустимую норму почти в семь раз.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации преступления, предусмотренного ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Другие случаи аварии
Напомним, в Одессе расследуют детали аварии, в которой погибла женщина. Событие произошло на проспекте Небесной сотни, где иномарка наехала на пострадавшую.
Также мы писали, что в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Как известно, пострадал также автомобиль патрульной полиции.
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