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Смертельна аварія на трасі в Одеській області — деталі

11 листопада 2023 17:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Смертельна аварія на трасі в Одеській області — деталі
Розбитий унаслідок аварії автомобіль. Фото: ГУНП в Одеській області
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На автотрасі, яка пов'язує Одесу, Мелітополь та Новоазовськ, трапилася смертельна аварія: легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Двоє людей загинули.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Деталі аварії

Поліцейські встановили, що водій легкового автомобіля "Toyota Corolla", рухаючись з Одеси в напрямку Доброслава, не впорався з керуванням на слизькій дорозі після дощу. Він виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою, яка рухалася в протилежному напрямку. Внаслідок удару "Toyota Corolla" зазнала значних пошкоджень, а один з її фрагментів зачепив легковий автомобіль "Geely", що слідував позаду.

Пошкоджена унаслідок аварії вантажівка. Фото: ГУНП в Одеській області

Загиблі й постраждалі унаслідок аварії

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водій легковика "Toyota Corolla" та його пасажирка. У водія вантажівки ушкоджена нога, його доправили до лікарні. Ще двоє людей — чоловік та жінка з легковика "Geely", на щастя, не постраждали.

Пошкоджена унаслідок аварії автівка "Toyota Corolla". Фото: ГУНП в Одеській області

На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, СОГ та група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що в ЗМІ поширюється інформація, за якою в Одесі зіткнулися машини кримінальної та патрульної поліцій. Внаслідок аварії є постраждалі. 

Додамо, правоохоронці встановлюють обставини ДТП, яка сталася в Ізмаїлі Одеської області. Наразі відомо, що водій напідпитку збив дев'ятирічну дитину, коли та переходила дорогу. На жаль, дитина згодом померла в реанімації. 

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