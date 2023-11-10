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Аварія поліцейських машин в Одесі

10 листопада 2023 11:16
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Аварія поліцейських машин в Одесі
Пошкоджена машина патрульної поліції. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В ЗМІ поширюється інформація, за якою в Одесі зіткнулися машини кримінальної та патрульної поліцій. Внаслідок аварії є постраждалі. 
Про це повідомляють телеграм-канали.

Наслідки аварії

В результаті зіткнення постраждали працівники патрульної поліції Одеси. В одного з постраждалих виявився перелом плеча, в другого ушкодження були серйозніші — він онримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій голови. 

Нагадаємо, що в Одеській області було знайдено тіло 14-річної мешканки Арцизу. Поліцейські встановлюють обставини загибелі дівчини.

Раніше ми писали, що в Одесі розслідують деталі аварії, в якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.

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