Аварія поліцейських машин в Одесі

Пошкоджена машина патрульної поліції. Фото: google.com

В ЗМІ поширюється інформація, за якою в Одесі зіткнулися машини кримінальної та патрульної поліцій. Внаслідок аварії є постраждалі.

Про це повідомляють телеграм-канали.

Наслідки аварії

В результаті зіткнення постраждали працівники патрульної поліції Одеси. В одного з постраждалих виявився перелом плеча, в другого ушкодження були серйозніші — він онримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій голови.



Нагадаємо, що в Одеській області було знайдено тіло 14-річної мешканки Арцизу. Поліцейські встановлюють обставини загибелі дівчини.



Раніше ми писали, що в Одесі розслідують деталі аварії, в якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.