Авария полицейских машин в Одессе

Поврежденная машина патрульной полиции. Фото: google.com

В СМИ распространяется информация, по которой в Одессе столкнулись машины криминальной и патрульной полиции. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщают телеграммы-каналы .

Последствия аварии

В результате столкновения пострадали сотрудники патрульной полиции Одессы. У одного из пострадавших оказался перелом плеча, у второго повреждения были серьезнее — он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы.



Напомним, что в Одесской области было обнаружено тело 14-летней жительницы Арциза. Полицейские устанавливают обстоятельства смерти девушки.



Ранее мы писали, что в Одессе расследуют детали аварии, в которой погибла женщина . Событие произошло на проспекте Небесной сотни, где иномарка наехала на пострадавшую.