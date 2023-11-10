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Авария полицейских машин в Одессе

10 ноября 2023 11:16
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Авария полицейских машин в Одессе
Поврежденная машина патрульной полиции. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В СМИ распространяется информация, по которой в Одессе столкнулись машины криминальной и патрульной полиции. В результате аварии есть пострадавшие.
Об этом сообщают телеграммы-каналы .

Последствия аварии

В результате столкновения пострадали сотрудники патрульной полиции Одессы. У одного из пострадавших оказался перелом плеча, у второго повреждения были серьезнее — он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы.

Напомним, что в Одесской области было обнаружено тело 14-летней жительницы Арциза. Полицейские устанавливают обстоятельства смерти девушки.

Ранее мы писали, что в Одессе расследуют детали аварии, в которой погибла женщина . Событие произошло на проспекте Небесной сотни, где иномарка наехала на пострадавшую.

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