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На Одещині знайшли тіло молодої дівчинки

9 листопада 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині знайшли тіло молодої дівчинки
Потяг на залізничній колії. Фото: iStock
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області було знайдено тіло 14-річної мешканки Арцизу. Поліцейські встановлюють обставини загибелі дівчини.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одещини.

Подробиці слідства

Тіло дівчинки вчора пізно ввечері виявив машиніст вантажного потяга на залізничних коліях біля в’їзду у місто.

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Зі слів чоловіка, рухаючись у напрямку станції Сарата. Машиніст відразу зупинив потяг, як тільки помітив тіло, що лежало між колій. На місце події виїхали співробітники територіального підрозділу поліції та судово-медичний експерт.

Під час огляду на тілі дитини правоохоронці виявили тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми та ушкодження ноги. Для встановлення причини смерті дівчинки, тіло направили на судово-медичну експертизу.

Поліцейські встановлюють всі обставини пригоди.

Нагадаємо, що в Одесі розслідують деталі аварії, у якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.

Раніше ми писали, що в межах села Вовківське, яке знаходиться на Одещині, сталася аварія. 41-річний водій не впорався з керуванням й в’їхав у дерево. Унаслідок ДТП постраждало двоє людей.

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